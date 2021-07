De Kringwinkel en Carrefour openen eerste circle-wall in Brugge

Vandaag openen De Kringwinkel en Carrefour, de “circle-wall” in de Carrefour B-Park in Brugge. Dit is het allereerste circulaire geefpunt voor textiel in een Vlaamse supermarkt.

In de circle-wall kan je naast gebruikte batterijen, papier, lampen en plastic ook herbruikbare kleding, schoenen, tafel- en bedlinnen doneren. Op deze manier bundelen Carrefour en De Kringwinkel hun krachten om samen hergebruik van kleding en textiel te stimuleren en zo de afvalberg te verkleinen. De Kringwinkel zamelt al meer dan 20 jaar textiel in via haar vestigingen en via textielcontainers in diverse gemeenten. Deze kleding wordt in de verschillende textielsorteercentra gesorteerd en vervolgens in de eigentijdse Kringwinkels verkocht. Nu wordt het doneren van textiel nog gemakkelijker en toegankelijker. (Lees verder onder de foto)

Meer lokaal hergebruik, meer jobs

De Kringwinkels willen nog meer goederen van de afvalberg redden waardoor ze de milieudoelstelling van 7 kilo hergebruik per Vlaming tegen 2022 zouden kunnen halen. In de regio Brugge is er momenteel een grote nood aan extra textiel, want De Kringwinkel ‘t rad kreeg van veel gemeenten in de regio voorlopig nog geen toelating om er textielcontainers te plaatsen. Het inzamelpotentieel is in deze regio dus extra groot. Directeur Serge Geloen: "Hoe meer spullen we inzamelen, hoe groter de instroom en de kwaliteit van de spullen en hoe meer we kunnen verkopen en dus hergebruiken. Maar vooral hoe meer hergebruik, hoe meer mensen we aan het werk kunnen zetten. 80% van onze medewerkers werkt in het kader van sociale tewerkstelling."