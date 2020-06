De Kust is klaar voor de zomer

‘Welkom’, ‘veilig’ en ‘comfortabel’ zijn kernwoorden in de nieuwe communicatiecampagne. Ook de zomerse kustsfeer en de gastvrijheid zijn belangrijke invalshoeken.

Plan je vakantie aan zee

Met uitgebreide informatie zal Westtoer de potentiële bezoeker helpen om een vakantie aan de Kust te plannen. De website van de Kust brengt een overzicht van de strand- en dijkplannen in de badplaatsen. Ook logeren, activiteiten en het openbaar vervoer komen extra aan bod.

Stefaan Gheysen, algemeen directeur Westtoer: “Alles wijst er op dat de Kust nog altijd een topbestemming is voor de Belg. De campagne mikt niet enkel op de zomer maar ook op het najaar en op de winter. Het spreiden van de vakantieperiodes in tijd en ruimte is zeker nu erg belangrijk.

Creatieve nieuwigheden

Een dertigtal kustondernemers maakten van de afgelopen maanden gebruik om originele, creatieve belevingen uit te werken. Zo kunnen de gasten van C-Hotels voortaan de kleren van de Oostendse boetiek Ensor 14 passen op hun kamer. Bij B&B Belle de Nuit (Oostende) geniet je dan weer van een overheerlijk diner op je eigen kamer. Hotel Monarc (Oostende) bezorgt picknickmanden op locatie. Wie graag de sportieve toer op gaat, kan gebruik maken van de billenkarlusjes van Arizona in De Panne. Gasten van B&B Het Zilte Zand in Westende kunnen op pad met de e-bike Unimoke.

Genieten van zomerse sfeer

Om (potentiële) toeristen een aangename vakantie aan te bieden, zal de Kust zich goed organiseren. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “Mensen moeten zich veilig voelen. Onze gezondheid is een prioriteit. We willen de vakantiegangers adviseren op welk moment en op welke plaats ze optimaal van de zomerse sfeer kunnen genieten”.

Westtoer en de kustgemeenten hanteren hiervoor drie instrumenten. Mobiele telefoondata brengen permanent de situatie in elke badplaats in kaart. Elke zone krijgt een kleur van donkergroen tot oranje, afhankelijk van de drukte. Het publiek zal dit live kunnen bekijken via de website dekust.be. Op basis hiervan kunnen toeristen beslissen naar welke plaats men gaat. Daarnaast zijn er 130 sensoren op de zeedijken en in de winkelstraten. Op basis van de gegevens kunnen onze bezoekers ter plaatste nog beter geïnformeerd worden. Tot slot wordt een inschatting gemaakt van de verwachte drukte in de komende dagen. Dit gebeurt via bevragingen door een panel en bij de bezoekers op de kustwebsite, aangevuld met externe databronnen.

Alle tellingen respecteren de privacy. De verkregen data worden onmiddellijk omgezet in aantallen. Er worden geen beelden bewaard, verstuurd of opgeslagen. Het systeem treedt in werking op zaterdag 27 juni wanneer de kustredders aan zee van start gaan.