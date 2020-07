De Kust is klaar voor een druk verlengd weekend

Op basis van de huidige weersvoorspellingen verwacht de toeristische sector aan de Kust een druk verlengd weekend. Met 21 juli op dinsdag zullen tal van Belgen naar zee reizen voor een meerdaags verblijf. De logiessector is positief en noteert het beste weekend sinds de heropstart.

Volgens het boekingsplatform Stardekk zijn dit tien procent meer boekingen dan vorige week. De kusthotels noteren in de komende dagen een gemiddelde bezetting van 90 procent. Ook de sector van de vakantiewoningen hebben sterke cijfers voor de komende week, met een gemiddelde bezetting van 80 procent. De campings aan de Kust krijgen vooral Belgen en Nederlanders op bezoek en noteren een gemiddelde bezetting van 75 procent. De campings hopen op goed weer in de komende weken.

Volgens een online panelbevraging van iVox heeft 20 procent van de Belgen de intentie om de komende zeven dagen naar de Kust te komen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van eind juni. Het gaat zowel om dagjestoeristen, verblijfstoeristen en tweedeverblijvers. “De Belg kiest nog altijd graag voor een vertrouwde bestemming als de Kust. De periode rond 21 juli is traditioneel een toeristische topper. Ook de voorspelling van goed weer zorgt voor sterke belangstelling van vooral Belgische toeristen. Een veilig en succesvol verlengd weekend betekent een mooie opsteker voor het kusttoerisme”, aldus Liesbet Billiet, regiomanager van de Kust bij Westtoer.

Westtoer verwacht code geel

Westtoer en de tien kustgemeenten hebben zich goed voorbereid om de gasten een aangename vakantie aan te bieden. ‘Welkom’, ‘veilig’ en ‘comfortabel’ zijn de kernwoorden.

Volgens alle beschikbare gegevens verwacht Westtoer voor het verlengd weekend op verschillende plaatsen aan de Kust code geel. Dit betekent dat het op bepaalde plaatsen druk kan zijn. Westtoer adviseert vakantiegangers om de druktebarometer te raadplegen en de komende dagen ook de rustige plaatsen aan zee te ontdekken. Stefaan Gheysen, algemeen directeur Westtoer: “Wanneer een bepaalde zone oranje gekleurd is dan kunnen dagtoeristen ervoor kiezen om uit te wijken naar een rustige plaats die groen is gekleurd op de druktebarometer. De Kust telt tal van rustige plaatsen. Die kunnen op drukkere dagen een prima alternatief vormen voor de drukkere gebieden in het centrum van de badplaats”.

De online druktebarometer werd ontwikkeld door Westtoer in samenwerking met Proximus en maakt gebruik van mobiele telefoniedata. De barometer geeft permanent de actuele situatie in de badplaatsen weer. Elke zone krijgt een kleur van donkergroen tot oranje. Die kleurcodes geven aan hoe druk het er op dat moment is: donkergroen staat voor rustig, lichtgroen staat voor gezellig, geel staat voor druk en oranje voor zeer druk. De druktebarometer werd intussen meer dan 580.000 keer geconsulteerd.

Alle info om deze zomer een vakantie aan zee te plannen, vind je terug op de website van de kust.