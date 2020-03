De kust op slot door coronavirus

De kust zit op slot voor iedereen die in het binnenland woont. Aan de grens van de kustgemeenten houdt de politie het verkeer tegen: wie geen vast verblijfplaats heeft aan de kust moet rechtsomkeer maken.

Het eerste weekend van de lente en stralend weer. Dat zijn normaal gezien hoogdagen voor de kust. Maar nu is de boodschap: “blijf thuis kom niet naar de kust”. De politie voert al het hele weekend strengere controles en deelt ook boetes uit.

Dijk en strand extra gecontroleerd

In De Haan wordt zelfs een drone ingeschakeld om de dijk en het strand extra in de gaten te houden naast andere de controles langs de uitvalswegen. De kustburgemeesters vragen toeristen en tweede verblijvers om niet naar zee te komen als we de zomer nog willen redden.

Opbouw strandcabines uitgesteld

Ook het leven op de dijk en het strand ligt helemaal stil. Stranduitbaters kregen de opdracht om even te wachten met de opbouw van de strandcabines en de terrassen op het strand. Het gemeentebestuur van De Haan besliste om voorlopig geen enkele belasting te innen.

Belcampagne

Nest zoals de rest van de kust zit De Haan met een verouderde bevolking. Het gemeentebestuur start maandag met een belcampagne om de meest kwetsbaren te helpen.

Ook andere grenscontroles

Aan de Franse grens in Rekkem, maar ook in Adinkerke en aan de Nederlandse grens zijn er strenge politiecontroles. Wie zonder geldige reden onze provincie binnen willen rijden, moet rechtsomkeer maken. Alleen wie komt werken, wordt doorgelaten.

Iedereen die naar hier komt om boodschappen te doen of voor een uitstapje, wordt onherroepelijk teruggestuurd.