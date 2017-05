De Kust verwacht een topweekend met Hemelvaart

“De Kust verwacht 500.000 dagtoeristen. Door het groot aantal reservaties noteerden hotels begin deze week al een bezetting van 85 à 90 procent”, aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Het verlengd weekend van Hemelvaart is traditioneel één van de toppers in het voorjaar. De Kust ontwikkelt zich meer en meer als een gewaardeerde bestemming voor de vier seizoenen: tweede derde van de toeristische omzet wordt gerealiseerd buiten het zomerseizoen. Voor het komend weekend schat Westtoer op basis van de voorspellingen dat 500.000 dagtoeristen naar de Kust reizen. De hotels verwachten de komende dagen nog tal van last minute reservaties.

“De Kust is meer dan ooit een vertrouwde kortbij-bestemming. Vakantiegangers hebben een ‘thuisgevoel’ aan de Kust. Voor velen is dit verlengd weekend een vaste afspraak met de zee. Het voorspelde goede weer kan zorgen voor een extra boost. Ook de kusthoreca kan zo’n verlengd weekend goed gebruiken”, aldus Franky De Block.

Het provinciebedrijf Westtoer presenteert een nieuwe campagne met tien webcams om het kustweer in de kijker te plaatsen. De nieuwe webcams zijn live te zien via www.dekust.be en tonen per gemeente ‘het weer zoals het is’. Aanvullend is er een weersvoorspelling en een vermelding van activiteiten aangepast aan het weer.