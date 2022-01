De kust zet zich schrap voor nieuw stormtij

De stad Oostende grijpt dan ook nu al in. Vanaf vanmiddag tot morgennamiddag zullen de strekdammen gesloten zijn voor alle bezoekers. Morgenvoormiddag zal de stormmuur opgetrokken worden aan de Visserskaai en het Zeeliedenmonument. Vannacht zijn al windstoten verwacht tot 90 kilometer per uur. De wind waait west-noordwest bij acht, en later zeven beaufort. Er zijn ook golven verwacht tot vier meter hoog.

