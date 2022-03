Tijdens de coronapandemie waren er veel zwartrijders. In landelijk gebied reed 10 tot 15 procent van de reizigers zonder geldig vervoersbewijs. In steden liep dat op tot de helft. De Lijn loopt hierdoor naar schatting tot 30 miljoen euro per jaar mis. De boetes lopen op tot zowat 100 euro. Wie geen mondmasker draagt, riskeert 250 euro boete.