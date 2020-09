De Lijn past schoolbusvervoer aan

Dat heeft het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters meegedeeld. Zolang code geel geldt, wordt de opsplitsing van het leerlingenvervoer teruggeschroefd.

Exploitanten van De Lijn verzorgen het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Daarvoor is in het kader van de coronamaatregelen een regeling uitgewerkt die normaliter zou gelden bij code oranje en waarbij het vervoer wordt opgesplitst. Die werd al toegepast en het zorgde ervoor dat leerlingen veel langer op de bus moesten zitten. Zo werden reistijden tot vijf uur per dag gemeld.

Geen opsplitsing meer tussen lager en secundair

Volgens het kabinet van Peeters gaat De Lijn het rittenschema nu zone per zone herbekijken. "Na overleg is er beslist dat deze opsplitsing en regeling wordt teruggeschroefd, minstens zolang code geel geldt", klinkt het. Vanaf maandag zal De Lijn een nieuwe gewijzigde planning gefaseerd laten ingaan, om uiterlijk eind volgende week een nieuwe vervoerregeling te hebben in alle zones. Voor leerlingen van wie de reistijden nu reeds of later toch nog buiten proportie zouden liggen, wordt gekeken of er niet via alternatieve vervoersmodi kan gewerkt worden, zo meldt het kabinet nog.

Lees ook: