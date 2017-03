De Lijn schept binnenkort klaarheid over trambestelling

De raad van bestuur van openbaarvervoermaatschappij De Lijn zal deze maand beslissen welke strategie gevolgd wordt nadat de Raad van State een bestelling van 146 nieuwe trams had geschorst.

Dat zegt Astrid Hulhoven, de woordvoerster van De Lijn. Een topman van de Canadese tram- en treinbouwer Bombardier vroeg maandag om duidelijkheid over het order. De trambestelling was aanvankelijk toegewezen aan de Spaanse trambouwer CAF, maar de Raad van State schorste het order na een klacht van Bombardier. Die hoopt nu alsnog de trams te mogen bouwen en zou die dan in de vestiging van Brugge kunnen maken.

Scenario's

De Lijn onderzocht de voorbije weken de mogelijke scenario's. Ofwel wordt de gunningsbeslissing gedetailleerder uitgewerkt en vervolgens opnieuw voorgelegd aan de raad van bestuur ter goedkeuring, ofwel moet de marktbevraging worden overgedaan, maar dan zou de bestelling 1,5 tot 2 jaar vertraging oplopen. De 146 lagevloertrams vormen de grootste bestelling van trams door De Lijn ooit, met een prijskaartje van zowat 320 miljoen euro.