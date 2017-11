In West-Vlaanderen loopt het proefproject op de lijn van de Kusttram. Het is de bedoeling dat mensen in een rolstoel net als iedereen een rit kunnen maken wanneer ze willen. Mensen met een visuele of motorische beperking kunnen zelf nagaan of hun halte toegankelijk is. Daarvoor worden bepaalde symbolen gebruikt. Meer info vind je via deze link.