In brouwerij Rodenbach in Roeselare lopen ‘De Lumineuze Nachten’ . Dat is een magisch lichtspektakel met reuzenanimaties op de gebouwen van de brouwerij.

De lichtshow vertelt het verhaal van de familie Rodenbach, met Wim Opbrouck als verteller. Het evenement loopt de komende twee weken elke avond. In totaal verwacht de brouwerij zo’n 25.000 bezoekers.

De projecties en animaties zijn afgesteld op de gevels. Alle muren zijn vooraf ingescand. Alles is volledig geautomatiseerd. Dat is het werk van ‘Urban Mapping’ uit Roeselare, een start up die ook al lichtspektakels realiseerde in Nederland en Frankrijk.