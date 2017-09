De Mahery is opnieuw boven water

De Mahery is een oude sleepboot die al jaren lag te verkommeren in het Oostendse Vuurtorendok.

Het vaartuig was intussen half gezonken en is nu in opdracht van de Vlaamse overheid gelicht.

De voorbereidingen zijn gisteren gestart: duikers doken onder het schip om de kabels aan te brengen om het schip op te takelen. De bergers spreken van een vracht van ruim driehonderd ton die ze uit het water moesten hijsen. Daarna is het op een ponton geplaatst. De hele vracht wordt nu nog gestabiliseerd om straks over zee naar de haven van Antwerpen te worden vervoerd naar een sloopbedrijf.