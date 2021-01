Ondertussen is ook duidelijk waar de vaccinatiecentra komen in de eerstelijnszones Houtland en Polder. De burgemeesters van de zes gemeenten overlegden vanmiddag.

Hun voorstel is om twee centra in te richten. Eén in De Mast en Torhout en één in Gistel, in het cultuurcentrum Zomerloos. Gistel 'offert' dus zijn cultuurcentrum 'op', dat momenteel toch niet gebruikt wordt. Zomerloos zal dienst doen als vaccinatiecentrum van februari tot oktober. Ze starten er met twee vaccinatielijnen en dat kan worden uitgebreid tot zes. Als culturele activiteiten weer mogen, dan zullen die op andere locaties plaatsvinden.

BEKIJK OOK: