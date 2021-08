"De Noordzee is geen zwembad," IKWV wil meer aandacht voor zwemles

Niet enkel in een zwembad, maar ook echt in de Noordzee. Alleen zo kunnen trieste ongevallen zoals gisteren voorkomen worden.

An Beun van het IKWV: "Zwemmen in zee is helemaal anders dan in een gewoon zwembad. Je moet rekening houden met stromen, met de watertemperatuur en de golven. Heel veel mensen denken dat ze goed kunnen zwemmen in een zwembad, maar komen voor verrassingen te staan in de Noordzee."

"Levengevaarlijke tendens"

De Noordzee, is geen speeltuin. Dat blijkt nog maar eens na gisteren. Bij kustreddingsdienst IKWV zien ze dat mensen steeds slechter kunnen zwemmen. En dat is een levensgevaarlijke tendens. "Als je vroeger uit het lager onderwijs kwam kon je zonder twijfel zeggen dat je kon zwemmen. Dit is absoluut het geval niet meer," zegt ze. We merken ook in het hoger onderwijs dat daar zelden of nooit aandacht aan wordt besteed. Als je het niet van jongs af aan onder knie hebt, is het later moeilijk om dat onder de knie te krijgen.

We moeten mensen aan de kust en in het binnenland ook vertrouwd leren maken met de zee."

