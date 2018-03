De Panne bant vuilnis uit de straten

Er worden ook 17 bijkomende ondergrondse containers voor restafval De combinatie van die twee werkwijzes vormt een uniek project. De Pannenaars en tweedeverblijvers kunnen op elk moment afval aanbieden in de afvalstraatjes en ondergrondse restafvalcontainers. Pmd, glas en papier & karton kan gratis aangeboden worden, voor restafval wordt € 0,11 per kg betaald. Dit gebeurt met een provisierekening zoals voor het recyclagepark.

Toeristen die in de gemeente verblijven kunnen dan weer via makelaars en handelaars afvalkaarten kopen ter waarde van € 5 of € 10. Daarmee kunnen ze, gedurende hun verblijf in De Panne hun restafval aanbieden in de ondergrondse afvalcontainers. Ze betalen hiervoor € 0,11 per kg. Pmd, glas en papier & karton kunnen ze gratis kwijt in de afvalstraatjes.

Omdat zowel inwoners, tweedeverblijvers als toerist-verblijvers hun afval op een reglementaire manier kunnen aanbieden zal er geen vuilnis meer buiten staan op dagen dat er geen ophaling is. Zo worden de afvalzakken niet meer opengescheurd door meeuwen of katten.

Momenteel loopt een proefproject op de parking in de Keesjesdreef om het principe te testen. Het is de bedoeling dat de eerste afvalstraatjes eind september in het straatbeeld verschijnen.