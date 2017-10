Zijn collectie zal binnenkort permanent worden tentoongesteld in cultuurhuis De Scharbiellie in de Kasteelstraat. Voor tijdelijke tentoonstelling wijkt de gemeente voorlopig uit naar de Sint-Pieterskerk. Er zijn trouwens plannen om die kerk te ontwijden. De gemeente betaalt de eigenaar 1.000 euro per maand. Hij moet ook zorgen voor onderhoud van de toestellen. Het jukeboxmuseum in Menen sloot in juni de deuren. Het museum kreeg veel volk over de vloer, maar was niet rendabel genoeg.