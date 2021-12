De Panne koopt 10.000 zelftests voor inwoners

Op die manier wil de kustgemeente de viruscirculatie indijken en de feestdagen veilig stellen.

Elke week komen er in De Panne 80 tot 90 nieuwe positieve coronagevallen bij, een kwart daarvan bij kinderen uit de lagere school. Inwoners zullen elke week één test kunnen afhalen bij een apotheek en dat voor 2,5 euro. De testen moeten wel nog geleverd worden. Het gaat om een investering van 35 000 euro. Burgemeester Bram Degrieck: "Zo'n sneltest kost acht tot negen euro in de apotheek en dat is best wel een drempel voor veel mensen. Vandaar de aankoop van 10.000 sneltesten die 2,5 euro zullen kosten bij de apotheker. Ze mogen daar wat marge op nemen, in ruil moeten ze wel wat uitleg geven aan de klanten".