De Panne lanceert leasefietsen voor medewerkers

Dankzij de nieuwe Vlaamse wetgeving is duurzame fietsmobiliteit voor lokale besturen eindelijk een feit en kan De Panne voortaan een fietslease aanbieden aan de medewerkers.

Voor werknemers in de privésector is het al enkele jaren mogelijk om een fietsleasecontract af te sluiten. Vanaf nu kan dit dus ook voor ambtenaren. Dankzij de nieuwe wetgeving kunnen de personeelsleden nu vrijwillig en fiscaal voordelig een deel van hun eindejaarstoelage, vakantiedagen of fietsvergoeding inruilen voor een elektrische fiets.

“Voor onze werknemers is het aanbod van een fietslease een financieel interessante piste: je vermijdt een stuk belastingen en koopt daarmee een mooie fiets”, legt Burgemeester Bram Diegrieck uit.

Lokale handelaars

Het bestuur betrekt ook de lokale handelaars bij het project. De fietslease zal werken met een netwerk waarbij lokale handelaars makkelijk kunnen aansluiten daarnaast wordt het lokaal aankopen bij alle medewerkers gepromoot.

De Panne trad op als pionier door samen met 12 andere besturen van DVV Westhoek een gezamenlijke overheidsopdracht op te maken, waarbij maximale flexibiliteit voor de medewerkers en maximale ontzorging van het bestuur centraal stonden. Dit resulteerde in een samenwerking met het Gentse bedrijf o2o.