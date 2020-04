De Panne reageert op rechtszaak tweedeverblijvers

Dat gebeurt omdat ze nu in volle coronacrisis tijdelijk geen gebruik kunnen maken van hun tweedeverblijf. Ook Koksijde en Knokke-Heist

kunnen een rechtszaak van tweedeverblijvers verwachten.

"Het is frappant dat de overheid wel ondernemers te hulp schiet, maar tweedeverblijvers in de kou laat staan", aldus hun advocaat Bart Engelen. "In deze kustgemeenten betalen inwoners nul procent aanvullende gemeentebelastingen, waardoor ze hun inkomsten bij tweedeverblijvers moeten halen", legt Engelen uit. Volgens de advocaat is het een politieke keuze.

De gemeenten willen geen belastingvermindering toestaan, omdat ze anders kampen met een tekort in hun begroting. De taks op tweede verblijven werd in het verleden al meermaals betwist voor de rechtbank, en voor de groep eigenaars is de coronacrisis de druppel. "Het gaat hier niet om plat opportunisme in tijden van crisis, maar de coronamaatregelen zijn een bijkomende katalysator voor een probleem dat al veel langer aansleept. Nu mogen die eigenaars helemaal niet meer naar hun appartement, terwijl ze daar ook perfect de social distancing kunnen respecteren.

Open brief van gemeentebestuur De Panne

In een open brief reageren burgemeester Bram Degrieck van De Panne en zijn schepencollege als volgt:

"De burgemeester en schepenen betreuren dit ongepaste juridische manouever, in volle coronacrisis, ten sterkste! Ons lokaal bestuur heeft nu meer dan de handen vol met het ondersteunen van de zorgsector, het nemen van maatregelen om onze lokale handelaars te steunen en de reorganisatie van onze dienstverlening voor onze bewoners.

"Genotsderving van ondergeschikt belang"

De verliezen voor handelaars zijn mogelijks niet te overzien. Onze lokale handelaars zijn de hoeksteen van onze economie en bloeden momenteel. Onze bewoners rekenen op ons lokaal bestuur om hen door deze moeilijke dagen te loodsen. Onze zorgverleners verdienen alle support. We willen nú ál onze energie stoppen in onze bewoners, onze handelaars, onze zorgverleners en onze veiligheidsdiensten. Zij rekenen op ons. De genotsderving van de tweedeverblijvers is voor ons momenteel van ondergeschikt belang.

We onderstrepen dat slechts een zeer kleine minderheid van de tweedeverblijvers klaagt over het verbod om naar de kust te komen. Het absolute merendeel van de tweedeverblijvers respecteert en ondersteunt de genomen maatregelen. We willen hen dan ook bijzonder danken voor het begrip en het volgehouden geduld. Onze tweedeverblijvers zijn onze vrienden, zij zijn ambassadeurs van onze gemeente, van ons strand, onze duinen en onze leefomgeving! We zien elkaar graag en zijn graag in elkaars gezelschap.

Door met modder naar elkaar te gooien zal corona niet sneller uit De Panne verdwijnen, integendeel! Daarom deze oproep aan zowel inwoners als tweedeverblijvers: scheer niet iedereen over dezelfde kam, en laat ons met respect en deftig taalgebruik met elkaar omgaan. Want geef toe, wat we lezen op sociale media is niet fraai en helpt niemand vooruit. Laat ons nu focussen op het zorgen voor elkaar en onze gemeenschap! Discussiëren doen we later wel.