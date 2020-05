De Panne test eenrichtingsverkeer uit voor circulatieplan zomer

Het lokaal bestuur van De Panne test verschillende scenario's uit om de mensenstroom deze zomer vlot te laten verlopen. Dit weekend kijkt men of de Zeelaan makkelijk een eenrichtingstraat kan worden. Dat zou meer ruimte voor wandelaars en fietsers moeten creëren. Om alles zo geloofwaardig mogelijk te maken, worden op een aantal plaatsen op de rijbaan bijkomende zomerterrassen gesimuleerd en worden fietsenstallingen geplaatst. Eerder testte men ook al een parkeerverbod uit in de Zeelaan. Het eenrichtingsverkeer geldt vanaf de Markt tot aan het kruispunt van de Nieuwpoortlaan en Duinkerkelaan. De rijrichting is van de Markt naar de zee.

Burgemeester Bram Degrieck: “Het lokaal bestuur trekt alle registers open om de komende zomer vlot te laten verlopen. Centrale boodschap is dat we wandelaars en fietsers méér ruimte willen geven in een rustiger straatbeeld. Het eenrichtingsverkeer invoeren in de Zeelaan is een test. Na de verschillende testen worden er conclusies getrokken en wordt het circulatieplan voor komende zomer bepaald. Ik reken er op dat de richtlijnen worden gerespecteerd! Onder het motto ‘meten is weten’ willen we tot een slimme en uitgekiende aanpak komen, zonder overhaaste beslissingen.”

Voor de zaterdagmarkt in het centrum van De Panne is het nog wachten tot 30 mei. Het stadsbestuur moet eerst nog een circulatie- en veiligheidsplan goedkeuren.