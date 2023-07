Wagens mogen opnieuw door tot en met zondag 27 augustus, in beide richtingen. Maandag 28 augustus wordt de weg opnieuw afgesloten en starten fases 7 en 8a op grondgebied van De Panne.



Omleiding fietsers "We raden fietsers uitdrukkelijk af om via de N35 te rijden. De veiligheid kan niet gegarandeerd worden gezien er geen fietspaden aangelegd zijn", klinkt het bij De Panne. De huidige omleidingen blijven van toepassing: via de Robert Vandammestraat - Ten Bogaerdelaan vanuit De Panne en via de Burgweg/Klokhofstraat voor fietsers vanuit Adinkerke richting Veurne.