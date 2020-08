De Panne werkt scenario's uit om dagjestoeristen te spreiden

De badstad volledig afsluiten is volgens de burgemeester geen optie. Wel zal hij in extreme omstandigheden, zoals afgelopen weekend, de toegang tot het centrum van De Panne beperken.

De Panne wil verschillende scenario's klaarliggen hebben om dagjestoeristen te spreiden bij grote drukte. Daarom houdt de gemeente woensdag overleg en zullen er eventuele maatregelen genomen worden in geval van extreme drukte. "Alles hangt natuurlijk af van de weersvoorspellingen", zegt Degrieck. "Maar ik wil voor mijn gemeente plannen klaarliggen hebben voor elke situatie."

Al sinds het begin van juli adverteert de gemeente in een Noord-Franse krant en op een Noord-Franse radiozender. Daarbij worden de geldende coronamaatregelen duidelijk uitgelegd. "Aangezien 40 procent van onze dagjestoeristen uit het noorden van Frankrijk komt, moeten de regels voor hen duidelijk worden gemaakt. Wij zouden ook niet perfect weten hoe de regels in Frankrijk zijn."

Probleem vooral bij mobiliteit

In De Panne was het afgelopen weekend druk, maar volgens de burgemeester lag het probleem vooral in de mobiliteit. "Op een gegeven moment is hier geen plaats meer voor auto's. Op het strand is er doorgaans voldoende plaats." Daarom wil de burgemeester kunnen ingrijpen als er te veel volk naar De Panne komt. "In extreme omstandigheden moeten we de toegang tot ons centrum kunnen beperken voor een korte periode. Dat gaat dan over enkele uren", aldus Degrieck.

Woensdag wordt een beslissing genomen over de verschillende maatregelen en scenario's.