De reus uit het Meli Park keert terug naar zijn roots

De Reus van het Sprookjesbos van het voormalige Meli Park is na 20 jaar terug in De Panne.

Plopsaland kocht de de reus aan, knapte hem op en gaf hem plek in het park, naast het authentieke Meli-huisje.​ Toen het Meli Park in 1999 verkocht werd aan Studio 100 kwam De Reus bij restaurant De Rentakker in Heuvelland terecht. “Bezoekers vragen ons nog vaak naar originele attributen uit het Meli-tijdperk, vandaar de keuze om De Reus terug naar Plopsaland De Panne te halen.”, aldus Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group. “We vinden het dan ook leuk om de nostalgische gevoelens uit de Meli-periode bij ouders en grootouders tijdens hun volgende bezoek opnieuw op te wekken. Bezoekers kunnen vanaf zaterdag 8 mei de Meli Reus bewonderen, de dag dat Plopsaland De Panne opnieuw haar deuren mag openen. Reserveren is verplicht.