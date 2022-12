De laatste wedstrijd van de Duivels op het WK begon om vier uur, dus nog tijdens werktijd. Op veel plaatsen mochten mensen op het werk toch voetbal kijken. Ook bij het boekhoudkantoor Titeca in Roeselare: het enige cijfer dan vanmiddag nog telde was de uitslag van de wedstrijd.

Bij boekhoudkantoor Titeca in Roeselare werken 145 mensen. Een dertigtal volgt de match van de rode duivels op groot scherm. Victor is één van de werknemers: "Dat is leuk dat we dat kunnen doen en de kans krijgen om speciaal vroeger te stoppen. Het is wel leuk om die match samen te beleven."

Ook Alex vindt dit een schitterend initiatief: "Dat is wel tof. Anders ben je toch geneigd om het te volgen op de laptop. Het is wel leuk dat we de kans krijgen om ons even in te leven in de match."