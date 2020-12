De Schakel in Waregem start met take away cultuur

Niet alleen voedingszaken en restaurants zijn overgeschakeld op ‘take away’. Cultuurcentrum De Schakel in Waregem start vandaag met take away cultuur. Wie een ticket heeft krijgt een pakketje ‘cultuur’ thuis geleverd.

In je pakketje cultuur zit een exclusief optreden van een artiest en iets om op te knabbelen tijdens de voorstelling. Met het tijdelijk project ‘Take Away’ hoopt De Schakel de culturele honger een beetje te stillen.

Zo zit vandaag bijvoorbeeld een CD van Stoomboot en een QR code om in te loggen voor een exclusief mini-concert in het pakket, samen met wat picknicken. Tot 100 pakketten cultuur worden zo verdeeld in heel Vlaanderen en dat zal bijna wekelijks gebeuren tot de zalen weer open mogen gaan. De artiesten krijgen hun normale vergoeding uitbetaald. Wie een ticket heeft voor een voorstelling kan het geld terug krijgen of inruilen voor een take away. De meeste toeschouwers kiezen voor het laatste omdat ze hard verlangen naar een stukje cultuur.