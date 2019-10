De Spie als alternatief voor locatie stadion Club voorgesteld

Een zoveelste etappe dan in het stadiondossier in Brugge. Een bestuurslid van Groen vzw stelt nu de Spie voor als alternatieve locatie voor de nieuwe voetbaltempel van Club Brugge.

Burgemeester De fauw is bereid om die optie te onderzoeken.

De Spie is nu nog een landbouwgebied van 20 tot 25 hectare. Maar het is de bedoeling om de zone te ontwikkelingen als industriegebied. Twee grote bedrijven tonen interesse, al zijn er nog geen contracten getekend. In het verleden is de Spie al in beeld gekomen als mogelijke locatie voor het stadion. Die piste is toen afgewezen omdat de zone te moeilijk bereikbaar zou zijn. Toch wil de stad de oefening opnieuw maken.

Burgemeester De fauw: " Ik ben graag bereid om dit nog eens te onderzoeken samen met Club Brugge. Het grote voordeel is dat het naast een spoorlijn ligt. Je zou een stationnetje kunnen creëren zodat het eenvoudig is om met het openbaar vervoer het stadion te bereiken. Met de wagen is het wat moeilijker. De vraag is of je daar een grote parking kan bouwen."

Voor alle duidelijkheid. Dit alternatief voorstel komt van een bestuurslid van Groen vzw, en niet van de vzw zelf. Groen vzw is tegen een nieuw stadion, en wil een renovatie van het huidige Jan Breydelstadion.