De Spil bestaat 20 jaar

Feest in De Spil want het cultureel centrum in Roeselare viert vandaag zijn twintigste verjaardag.

Het had veel voeten in de aarde vooraleer het er kwam, maar intussen geniet het cultuurhuis naam en faam in de ruime regio. Honderden voorstellingen van theater, muziek of dans zijn al vertoond. De inwoners van Roeselare moeten al die tijd niet meer naar Kortrijk of Brugge voor een portie cultuur.

In de toekomst wil De Spil blijven kiezen voor een brede programmering en vernieuwing: zoeken naar nieuwe kunstvormen of voorstellingen op locatie, bijvoorbeeld. En begin juni is er een groot volksfeest.

20 jaar terug in de tijd

Twintig jaar geleden waren Focus en WTV ook op de afspraak bij de grote opening van De Spil. Herbekijk hier de reportage.