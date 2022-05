De stad, de buurt: wisselende snelheidslimiet E17 Kortrijk overal lauw onthaald

De geplande snelheidsverlaging op de E17 in Kortrijk kan niet iedereen bekoren. Vooral wie langs de snelweg woont ziet er weinig positiefs in en ook de stad wilde meer.

Gisteren raakte bekend dat de maximumsnelheid op de E17 op bepaalde momenten zal verlagen naar 100 kilometer per uur. Dat zal dus niet altijd zijn, en ook alleen in de richting van Frankrijk. In de andere richting blijft de limiet op 120 kilometer per uur.

De stad Kortrijk ijvert al jaren voor een permanente verlaging naar 90 per uur, in beide richtingen. De verlaging naar 100 kilometer per uur in één rijrichting is dan ook te weinig, zegt de stad. En ook de mensen in de buurt zijn niet echt positief. (lees verder onder de video)