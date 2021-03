De Steenoven verdwijnt na 130 jaar

Het café De Steenoven in Aarsele verdwijnt na 130 jaar. De kleine volkskroeg moet binnenkort wijken voor een fietspad en door corona kan geen deftig afscheid georganiseerd worden. Een einde in mineur voor cafébazin Paula.

Het zijn de laatste weken voor Paula, die op 1 april de deuren van De Steenoven moet sluiten. In haar laatste jaar zullen die deuren ook amper open geweest zijn wegens het coronavirus. Een spijtig afscheid van het 130-jarig volkscafé.

Afscheid in stilte

Geen slotfeest, geen bezoekje meer van de vaste klanten, geen laatste pintje voor de tooghangers. De Steenoven wijkt voor een nieuw fietspad en dat gebeurt in stilte. "Ik dacht het café nog vijf jaar te kunnen houden. Maar het mocht niet zijn, plots moeten we stoppen."

De 76-jarige Paula werd praktisch geboren in het café. Het is een echt familiekroeg, want ook haar ouders en voorouders stonden achter de toog. "Ik genoot vooral van de zondagvoormiddag. Toen zat het vol vaste klanten en iedereen trakteerde elkaar. Ik zal het hard missen."