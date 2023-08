De Telegraaf gaat viraal met opvallend interview in Knokke

Na de succesvolle reeks 'Knokke off' op VRT Max ging het Nederlandse dagblad 'De Telegraaf' in Knokke op onderzoek met de vraag: "Hoe gaat het er nou echt aan toe in Knokke? En hoe kijkt men daar aan tegen de serie? Journalist Jeroen Holtrop kwam terug met een opmerkelijk interview.

In het interview is te zien hoe twee dames uit Knokke het beeld van "een Knokkenaar" beschrijven: "Als Knokkenaar is er nog een oude standaard die zou moeten behouden worden. Het is hier een vrij hoog niveau".

Toeristen hebben het voor de dames verkorven: "Soms komen mensen van Frankrijk met de frigobox, zonder zelf maar een restaurant te bezoeken", geven ze hun opvallende mening. "Een korte broek is een no-go, je moet netjes aangekleed zijn."

De TikTok van De Telegraaf ging ondertussen viraal met bijna 900.000 views en ruim 30.000 likes.