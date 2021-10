De Varens is een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Door enkele besmettingen wil de school geen risico nemen. Het hoofdgebouw en Manitoba in Brugge, en de vestiging in Aartrijke zijn vandaag en morgen dicht. In die vestigingen zitten kinderen tot en met het derde jaar. Stages zijn ook opgeschort.

