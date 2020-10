Het coronavirus sluipt ook binnen in instellingen voor mensen met een beperking. Zo laat De Vleugels in Klerken, waar 360 mensen met een verstandelijke beperking verblijven, geen bezoek meer toe. En dat voorlopig tot 8 november. Twaalf werknemers en vier bewoners hebben positief getest op corona...

In De Vleugels verblijven 360 mensen. Vrijdag besliste de directie om in lockdown te gaan. Ouders konden hun zoon of dochter nog komen afhalen, maar dan mag hij of zij pas op 8 november terugkeren. Bewoners die blijven, mogen voorlopig geen bezoek ontvangen.

De twaalf besmette personeelsleden zitten intussen thuis in afzondering. Van de vier bewoners die positief hebben getest, is er één thuis in quarantaine. De andere verblijven op hun kamer in de Vleugels.