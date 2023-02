In de voetsporen van haar vader: Pauline Van Marcke legt straks eed af als schepen in Anzegem

In Anzegem legt Pauline Van Marcke vanavond de eed af als schepen. Ze is nog maar 23 jaar en zo de jongste schepen ooit in Anzegem. Pauline is de dochter van oud-burgemeester Claude Van Marcke, die vijf jaar geleden onverwacht overleed.

Pauline Van Marcke haalde bij de verkiezingen na de huidige burgemeester Gino Devogelaere het meeste voorkeurstemmen. Maar ze focuste eerst op haar studies. Nu staat ze te popelen om aan de slag te gaan: "ik heb er eigenlijk vier jaar op gewacht, want het mandaat was opgesplitst."

Vijf jaar geleden, heel onverwachts, stierf haar vader, toen burgemeester Claude Van Marcke. Hij was amper 48 jaar. "Mijn vader was een burgemeester voor iedereen, voor elke Anzegemnaar en dat is iets wat ik echt wil meenemen in mijn eigen politieke carrière. Het zal niet makkelijk zijn om zijn politieke stijl te evenaren, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het goed komt." (lees verder onder de foto)

Pauline studeerde internationale bedrijfskunde. Ze is als jongste schepen ooit in de gemeente bevoegd voor onderwijs, personeelszaken, feestelijkheden en Europese aangelegenheden. Een volle agenda dus, net als die van haar vader, maar hij had wel zo zijn prioriteiten. "Hij had een heel drukke agenda, maar als mijn broer of ik hem nodig hadden dan moest alles wijken voor ons. "Ik draag nog bijna elke dag zijn parfum, nog steeds. Dus overal waar ik ga, is hij met mij mee."

Burgemeesterambities sluit ze trouwens niet uit: "Stap voor stap, het is een vraag die je me volgend jaar nog eens opnieuw mag stellen." (lees verder onder de foto)

Niet alleen een nieuwe schepen trouwens vanavond in Anzegem, maar ook een nieuwe raadszaal. Voor het eerst zetelt de gemeenteraad in het nieuwe gemeentepunt op de oude textielsite Escolys.