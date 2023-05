De Vriendt mag van partijgenoten voor nieuw mandaat gaan

Normaal gezien moeten groene parlementsleden na twee legislaturen de fakkel doorgeven. Dat staat zo in de statuten van de partij. Wel kunnen parlementsleden aan de provinciale ledenvergadering een uitzondering vragen op die rotatieregel. En die uitzondering werd dinsdagavond aan De Vriendt toegestaan. Hij zit al sinds 2007 lid van de Kamer en is momenteel zelfs fractieleider.

Ervaren mandatarissen vertrekken uit nationale politiek

Verschillende groene mandatarissen met ervaring kondigden de afgelopen tijd hun vertrek uit de nationale politiek aan, zoals Elisabeth Meuleman en Björn Rzoska. Daardoor wordt nog iets meer dan anders uitgekeken naar de plannen van de andere parlementsleden met wat kilometers op de teller. In de Kamer zijn dat bijvoorbeeld ook Stefaan Van Hecke en Kristof Calvo. In het Vlaams Parlement gaat het om Imade Annouri, Meyrem Almaci, Johan Danen en An Moerenhout. Zij moeten hun kandidatuur dus aan de leden voorleggen als ze zich opnieuw kandidaat zouden willen stellen.