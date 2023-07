De Weireldverbeteroars? zorgen voor ambiance op Europafeesten in eigen stad

In Tielt openden de 'Weireldverbeteroars?' zaterdag de Europafeesten op het groot podium in Tielt. Het evenement vindt plaats van 7 tot 9 juli.

De Tieltse hiphopgroep 'Weireldverbeteroars?' mocht zaterdag de Europafeesten op gang trappen. Met eigen rapnummers in het West-Vlaams is de groep niet meer nieuw, maar met sterke teksten blijft het trio aanstekelijk bij live-optredens. Het hiphop trio voelt zich bijzonder goed op het podium en de vonk springt over naar het publiek.

Met nummers als Onderboane, Gin Avance of Oe skit het? rappen ze in het West-Vlaams over Tielt, al stijgen hun nummers misschien wel boven de louter lokale beleving uit. De groep komt binnenkort ook met nieuwe nummers en daar kunnen Tielt en omstreken alleen maar blij om zijn.