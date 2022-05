De Wever: "Best rekening houden met lokaal protest tegen Ventilus"

Dat zei hij maandag in De Ochtend op Radio 1. "Het is de bedoeling om Ventilus nog dit decennium te realiseren. Als je het verzet negeert of probeert plat te walsen, haal je dat niet."

Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn langs de E403 in West-Vlaanderen die cruciaal wordt om de elektriciteit van de windmolenparken op zee aan land te brengen. Maar het dossier bezorgt de Vlaamse regering kopbrekens. In de regio leeft stevig burgerverzet tegen de hoogspanningsverbinding, omdat wisselstroom de kans op kanker zou verhogen en visuele vervuiling zou teweegbrengen. Buurtbewoners en landbouwers eisen een ondergrondse verbinding, maar volgens Guy Vloebergh, de intendant die de Vlaamse regering aanstelde om de knoop te ontwarren, is dat zo goed als onmogelijk. Een ondergrondse verbinding brengt volgens netbeheerder Elia ook een meerkost van miljarden euro's met zich mee.

Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) verklaarde in een interview met De Standaard dat het traject inderdaad bovengronds zou moeten worden aangelegd. Hij noemde het rapport van de intendant "duidelijk", de argumenten "doorslaggevend, wetenschappelijk en onderbouwd".

Procedureslag

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt echter dat de regering maar beter rekening houdt met de bezorgdheden van de omwonenden. Anders dreigt een procedureslag, vreest hij. "Het zou de bedoeling zijn om dit nog dit decennium te realiseren. Als je het verzet negeert of probeert plat te walsen, dan zal je dat niet halen", zei hij maandag in De Ochtend.

Concreet moet er nu een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan komen, waarbij duidelijk moet worden welke soort verbinding er komt. Dat is volgens De Wever "een collegiale beslissing van de Vlaamse regering". "Iedereen zal kleur moeten bekennen."

Als er voor een bovengrondse verbinding wordt gekozen moet er volgens de N-VA-voorzitter "een passende oplossing" komen voor de getroffen buurtbewoners, "zodat ze het verzet zouden staken". "We zullen een consensus moeten zoeken, of het zal niets zijn."

LEES OOK: