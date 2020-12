In Ingelmunster is de school voor bijzonder lager onderwijs De Zon gesloten tot na de kerstvakantie, door het hoge aantal coronabesmettingen.

Dat is beslist na lokaal crisisoverleg. Alle 40 leerlingen en 20 leerkrachten zitten in quarantaine en moeten zich laten testen. Omdat De Zon ook nauw samenwerkt met kinderopvang Villa Max en basisschool De Wingerd heeft dat ook daar gevolgen. Alle begeleiders en leerkrachten moeten zich laten testen. Morgen zijn de resultaten binnen en zal duidelijk zijn of nog meer maatregelen nodig zijn.