"Dealer", "Grond" en "Beau Séjour 2" grote winnaars van Vlaamse filmprijzen

Tijdens een liveshow, te volgen via de kanalen van Focus en WTV, werden de winnaars zaterdagavond bekendgemaakt. In totaal werden Ensors uitgereikt in 22 categorieën. "Dealer" sleepte maar liefst negen Ensors en de publieksprijs in de wacht. De reeksen "Beau Séjour 2" en "Grond" waren elk goed voor drie Ensors. Daarmee waren ze de grote winnaars van de avond.

Dealer, Beau Séjour 2 en Grond grote winnaars

"Dealer", geschreven en geregisseerd door Jeroen Perceval, kon zo negen van de veertien nominaties verzilveren: beste film, beste filmscenario, muziek (Stan Lee Cole), geluid, make-up, art direction, director of photography en beste ondersteunende rol in een film, voor Bart Hollanders. De film won ook de Telenet-publieksprijs.

"Dealer" gaat over Johnny (Sverre Rous) een drugsdealer van amper 14 die een beter leven wil. Na een kennismaking met de bekende acteur Anthony (een onherkenbare Ben Segers) ontstaat tussen de twee een speciale band.

Beste regie voor een tv-serie was voor "Beau Séjour 2", net als beste montage en beste kostuum. "Grond", van regisseurs Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans, werd bekroond met de Ensors voor beste tv-serie, beste scenario en beste Acteerprestatie in een hoofdrol, voor Yassine Ouaich. Daarnaast viel ook "Red Light" in de prijzen: Geert Van Rampelberg won de Ensor voor beste acteerprestatie in een ondersteunende rol (tv-Serie).

Ook Otto-Jan Ham pikt prijs op

"Hi My Name Is Jonny Polonsky" van Otto-Jan Ham en Sjoerd Tanghe en "Het Leven In Kleur" van Karine Claassen en Karel Van Mileghem waren de winnaars in de categorieën documentaire film en documentaire televisie. De Ensor voor beste jeugdfilm ging naar "Mijn vader is een saucisse" en de Ensor voor animatiefilm was voor "Mijnheer Papier". "Binge Loving" van Thomas Deknop kreeg vrijdag nog een Ensor voor beste kortfilm.

Het Gentse boksdrama "Cool Abdoul" ging evenmin met lege bokshandschoenen naar huis. Nabil Mallat won de Ensor voor beste acteerprestatie in een hoofdrol (film). De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Gentse bokskampioen Ismaïl "Cool Abdoul" Abdoul, die in het nachtleven op het verkeerde pad terechtkwam en zo in de gevangenis belandde. "Ik heb geen speech voorbereid", zei een geëmotioneerde Mallat. "Ik wil deze prijs opdragen aan mijn overleden vader. Dankuwel allemaal, echt."