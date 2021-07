'Debat nodig over verplichte vaccinatie zorgpersoneel'

Voor coronacommissaris Pedro Facon is een politiek debat nodig over de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Ook het personeel moet daarbij betrokken worden.

Dat zei hij dinsdag in De Ochtend. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro herhaalde in het programma de oproep voor een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel.

Niet gevaccineerd? Geen loon.

Maandagavond maakte de Franse president Macron bekend dat in Frankrijk het zorgpersoneel verplicht wordt om zich te laten vaccineren. Het Franse zorgpersoneel dat op 15 september niet gevaccineerd is, zal niet meer mogen werken en zal ook niet meer betaald worden.

Facon wees er dinsdag op dat in België gekozen is voor een vrijwillige vaccinatie. Bij de zorgverstrekkers loopt dat voor bepaalde groepen erg goed, maar andere groepen zoals kinesisten, verpleegkundigen of vroedvrouwen lopen achter, aldus de coronacommissaris. Hij vraagt zich af of er voor de zorginstellingen inzage moet gegeven worden in de vaccinatiegraad van het personeel.

'Aantal besmettingen met 80 procent gestegen'

Facon merkte op dat vandaag nog één miljoen kwetsbare mensen - 65-plussers en mensen met achterliggende aandoeningen - niet volledig gevaccineerd zijn. Maar er moet ook ingezet worden op de vaccinatie van mensen die minder kans maken om ziek te worden. Op die manier kan de circulatie van het virus verminderd worden. De coronacommissaris stelde nog dat de besmettingen in ons land met 80 procent gestegen zijn. Maar dat is nog heel wat minder dan in Nederland waar het aantal besmettingen maal 9 ging. Volgens Facon zal het aantal besmettingen in België elke 8 dagen verdubbelen. De vraag is hoeveel mensen er ziek zullen worden of in het ziekenhuis belanden. In sommige landen stijgen die aantallen, maar minder dan bij de vorige golven, in andere landen is er nauwelijks een toename.

Massa-evenementen

Facon pleitte andermaal voor het naleven van de huidige regels en een strenge controle op die regels. Zo laat slechts één derde van de reizigers die uit een rode zone komt zich testen, terwijl dat verplicht is. Bij massa-evenementen zoals Pukkelpop is het voor hem nodig dat er staalharde garanties zijn dat er niet met het Covid Safe Ticket geknoeid kan worden. In Nederland werd heel wat fraude vastgesteld. Ook dienen de bezoekers die niet gevaccineerd zijn, zich om de twee dagen te laten testen.

Burgemeester van Hasselt, Steven Vandeput, verwacht niet meteen dat op het Overlegcomité van vrijdag het festival zal geschrapt worden. Hij pleit voor een "veilige zone binnen de hekkens" van het festival met strikte controles en maximale vaccinatie. "We moeten blijven inzetten op maximale vaccinatie", zei hij.