In Kortrijk woedt het debat almaar heviger tussen ja en neen-stemmers voor het digitaal referendum rond een maandelijkse autovrije zondag in de binnenstad.

Gisterenavond namen experts het woord op een debat in de Budafabriek. Fietsberaad is uiteraard pro. De automobilistenvereniging is niet per se tegen maar vindt twaalf zondagen teveel. En ook de handelaarsvereniging Unizo telt voor en tegenstanders. Stemmen kan nog tot en met zondag.