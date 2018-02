Debatten in diepvriesmoord heropend

Het hof van beroep in Gent heeft de debatten in de zogenaamde diepvriesmoord heropend. De advocaten van Isabel D. (42) en Olaf P. (48) willen een nieuw debat over de strafmaat omdat er momenteel heel veel onduidelijk heerst wat de maximumstraf is.

De uitspraak stond gepland op 19 januari, maar advocaat Frank Scheerlinck, die Olaf P. bijstaat, diende een 14 pagina's tellend verzoekschrift in om de debatten te heropenen. Op 21 december vernietigde het grondwettelijk hof immers de hervorming van assisen door minister Geens. Hierdoor werd het onduidelijk hoeveel de maximumstraf bedraagt voor assisenzaken die toch door een correctionele rechtbank worden beoordeeld. Volgens Potporie II was dat 40 jaar, maar met verzachtende omstandigheden - zoals hier - 30 jaar. Maar nu delen van de wet werden vernietigd, heerst er onduidelijkheid.

Sommigen zijn de mening toegedaan dat het nu maximaal 20 jaar kan zijn, anderen 30 of 40 jaar. Scheerlinck wil duidelijkheid, ook al kwam het college van procureurs-generaal tot de conclusie dat het 30 jaar is. Maar volgens Scheerlinck is in eerste instantie het hof van beroep zelfs niet meer bevoegd om te oordelen, maar moet de zaak worden beoordeeld door het hof van assisen. En zelfs al zou het hof zich bevoegd verklaren, dan nog is volgens hem de maximumstraf 20 jaar.

Een uitspraak in de zaak wordt verwacht op 23 maart.

Het relaas van de feiten

Eind april 2015 vallen speurders na een tip binnen in een woning in de Ajoy Van Deurenstraat in Gits. Het huis is een varkensstal en overal ligt er drugs. Tijdens de huiszoeking stoten ze in een vrieskist op het levenloze lichaam van de Nederlander Jaap V.D.B.. Zijn hoofd zit gewikkeld in een plastic zak die met een gele spanband vastgesnoerd rond de nek. De Nederlander was al bijna een jaar van de aardbodem verdwenen.

Bewoonster Isabel D. (43) wordt opgepakt op verdenking van moord, de politie houdt grote schoonmaak in de woning en daar komt zelfs een afvalcontainer bij kijken. Tijdens de eerste verhoren legt de bewoonster de meest bizarre verklaringen af: “Jaap is vermoord door een motorbende, hij is terminaal ziek en hij is op wereldreis vertrokken met zijn motor en zijn hond”.

Uiteindelijk gaat ze toch door de knieën en bekent de vrouw dat ze rond moederdag 2014 haar man om het leven bracht met hulp van Olaf. P. (48), een drugsverslaafde uit Roeselare die ze in een bibliotheek had leren kennen. Ook hij wordt aangehouden. Het duurt tot drie weken na de vondst vooraleer de autopsie van het ingevroren lichaam kan plaatsvinden. In oktober volgt een reconstructie van de feiten, die vlot verloopt.

Motief: partnergeweld en alcoholmisbruik

De zaak komt niet voor Assisen, maar zal gevoerd worden voor de correctionele rechtbank van Kortrijk. Omdat er partnergeweld in het spel is wil de raadsman van de hoofdbeklaagde op de inleidende zitting in november 2016 om een tiental getuigen op te roepen, waaronder een alcoholexpert. Maar dat verzoek wordt verworpen.

Tijdens de pleidooien komen we meer te weten over wat er gebeurd is en wat het motief zou zijn. De vrouw pleegde naar eigen zeggen de moord omdat ze jarenlang door haar man, met wie ze in Gits al enkele jaren samenwoonde, mishandeld werd. Ze zou ook verschillende keren met de dood zijn bedreigd. Vluchten van haar man was moeilijk, omdat de woning in Gits haar eigendom is.

Eerste aanleg: 21 en 15 jaar cel

Rond moederdag 2014 is ze dan tot de daad overgegaan en heeft ze haar man heroïne en slaapmiddelen gegeven. Een drugverslaafde kompaan uit Roeselare heeft meegeholpen in ruil voor 2 gram speed. Samen hebben ze de man gewurgd en daarna in een diepvriezer opgeborgen.

In februari 2017 komt de zaak voor de rechtbank van Eerste Aanleg in Kortrijk. veroordeelt de rechter in Kortrijk de vrouw tot 21 jaar cel, de openbare aanklager vroeg 27 jaar cel. Voor de drugsverslaafde mededader uit Roeselare is 24 jaar geëist, hij komt er van af met een gevangenisstraf van 15 jaar.

Proces helemaal opnieuw

Begin mei 2017 gaat het parket van Kortrijk in beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, omdat ze 21 jaar cel te weinig vinden. Het Openbaar Ministerie had 27 jaar opsluiting voor de vrouw gevraagd. En dus moet het hele proces opnieuw gebeuren voor het Hof van Beroep in Gent.

Het gaat hem dus niet meer om de schuld, maar over de strafmaat. De verdediging wil alvast geen zwaardere straf dan in Eerste Aanleg. Op de pleidooien wezen de advocaten van Isabel D. nogmaal op de familiale situatie.

Haar Nederlandse man zou tien tot vijftien liter bier hebben gedronken per dag, en ze kreeg ook klappen van haar man. Opnieuw vraagt de openbaar aanklager voor de vrouw 27 jaar, voor haar kompaan uit Roeselare is dat 20 jaar. Vandaag velt het Hof van Beroep een definitief arrest.