Decaluwé kop van jut bij Brugse horeca en handelaars

Zes Brugse organisaties, handelaars en horeca, richten hun pijlen op provinciegouverneur Carl Decaluwé, die Wintergloed wil verbieden als het lichtspektakel niet met coronapas verloopt. "Geen enkele ondernemer heeft nog reserves, dit is onze laatste kans," klinkt het.

Zes Brugse ondernemersorganisaties willen, naar eigen zeggen, 'samenzweren'. "Wintergloed moet doorgaan", klinkt het in koor. Zowel Unizo Brugge als de vzw Brugs Handelscentrum, Horeca Brugge, vzw Hotels Regio Brugge, de vzw Gilde der Brugse gastenverblijven als de vzw Brugse Bezienswaardigheden schaart zich achter de oproep. De zes organisaties richten hun pijlen op gouverneur Carl Decaluwé.

Eindejaarsperiode van cruciaal belang



“We kunnen niet genoeg benadrukken dat de eindejaarperiode voor Brugse horeca-uitbaters, gastenverblijven, private attracties en musea, handelaars, toeleveranciers… van CRUCIAAL belang is” klinkt het in koor. “Geen enkele ondernemer heeft nog reserves en de komende maanden zijn voor velen een laatste kans om er bovenop te geraken. Zeker met het traditioneel zeer rustig eerste kwartaal van het nieuwe jaar in het vooruitzicht.” zegt Hendrik Vermeulen, voorzitter UNIZO Brugge.

Steun voor Burgemeester De fauw



“De samenwerking tussen de vzw’s UNIZO Brugge, Brugs Handelscentrum, Horeca Brugge, Hotels Regio Brugge, de Gilde der Brugse Gastenverblijven en Brugse Bezienswaardigheden, ondersteunt met kracht de visie van Burgemeester De fauw om Wintergloed op een veilige manier te laten plaatsvinden. Stad Brugge kondigde reeds specifieke maatregelen aan zoals het dragen van een mondmasker waar dat nodig blijkt, éénrichtingsverkeer op te leggen op bepaalde delen van het parcours en een monitoring van de drukte op het parcours.”



"Virologen zien geen kwaad"



“Bovendien mogen we niet vergeten dat Wintergloed zich spreidt over een periode maar liefst 45 dagen! Deze spreiding maakt het voor elke bezoeker aan Brugge mogelijk om op een veilige manier te komen genieten van het prachtige lichtparcours en nodigt terwijl uit om er ineens een romantisch weekendje van te maken. Dat komt dan weer de noodlijdende Brugse HORECA en Retail ten goede. “Ondertussen zeggen virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht duidelijk: ‘Nee, kerstmarkten zijn geen virushotspots - toch niet als ze in de openlucht plaatsvinden’” aldus Vermeulen

