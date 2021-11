Decaluwé: "West-Vlaamse cijfers bij de slechtste van België"

De gouverneur van West-Vlaanderen zat vandaag samen met zijn provinciale veiligheidscel naar aanleiding van de hoge coronacijfers in onze provincie. "Op vandaag worden we geconfronteerd met fel stijgende cijfers wat betreft de besmettingen en ziekenhuisopnames."

De druk op de ziekenhuizen, zowel intensieve als niet-intensieve zorg, en de eerstelijnszorg is zeer hoog. Meer dan de helft van de 64 West-Vlaamse gemeenten bevindt zich in een alertfase. Het reproductiegetal in onze provincie bedraagt momenteel 1,292, wat betekent dat elke besmette persoon gemiddeld nog steeds meer dan 1 andere persoon besmet en de epidemie dus nog altijd verder groeit. Hoge viruscirculatie De gouverneur bekeek samen met de vertegenwoordigers van de disciplines en de Vlaamse gezondheidsinspecteur wat bijkomend kan gedaan worden om ervoor te zorgen dat onze ziekenhuizen en zorgverleners stand blijven houden.

De hoge viruscirculatie in onze provincie vraagt een verhoogde inspanning van ons allemaal. De gouverneur roept op om de bestaande basismaatregelen in ieder geval strikt te blijven naleven. Het gaat dan specifiek over het naleven van de afstandsregel, het maximaal buiten organiseren van activiteiten, het goed verluchten van binnenruimtes, het naleven van de hygiënemaatregelen, het beperken van onze sociale contacten en bovenal het extra voorzichtig zijn met mensen die tot de risicogroepen behoren.

Enkel zo kunnen we vermijden dat alle geleverde inspanningen van de voorbije periode teniet gedaan worden en dat er zich in onze ziekenhuizen opnieuw dramatische toestanden zouden voordoen.

Evenementen

De gouverneur laat weten dat evenementen kunnen blijven doorgaan op voorwaarde dat ze maximaal coronaproof georganiseerd worden. Daarbij is het dragen van het mondmasker waar nodig een efficiënte maatregel. Er wordt dan ook op aangedrongen dat iedereen opnieuw de goede gewoonte aanneemt om het mondmasker overal mee te nemen en waar nodig ook effectief te gebruiken.

Daarbij wordt aan de lokale besturen gevraagd om ook effectief toe te zien op de strikte naleving van deze eenvoudige maatregelen en waar nodig op te treden.