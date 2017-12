December Dance in Brugge gestart

In het Concertgebouw in Brugge is December Dance gestart.

Curator van het tiendaagse festival van de hedendaagse dans is de Franse choreograaf Christian Rizzo. De Fransman legde eerst een parcours af in de kunst en muziek voor hij in de wereld van de dans terecht kwam. In het openingsstuk van December Dance komen al die verschillende aspecten van Christian Rizzo aan bod.

Transformatie en metamorfose zijn trouwens de rode draad door deze December Dance. Dat sluit aan bij het jaarthema van het Concertgebouw. December Dance is een samenwerking met het Cultuurcentrum Brugge. De tiendaagse trekt zo’n 10.000 bezoekers.