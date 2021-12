December dance gaat van start, maar hoe lang nog?

Dat drukke binnenevenementen wellicht niet meer zullen kunnen, is zo goed als zeker. Heel wat toeschouwers van December Dance in het Brugse Concertgebouw voelden de bui gisteravond al hangen.

Of het festival nog 12 dagen lang op dezelfde manier kan doorgaan is dus hoogst onzeker. Gisteren startte de twaalfdaagse met topdansers en choreografen mer een Belgische première. "Ik ben zeer blij dat deze première kon doorgaan", zegt toeschouwer Brigitte Van Horickx die een kaartje had voor de voorstelling. "Ik heb nog geen plaatsen voor de volgende voorstellingen, de kans is klein dat die doorgaan, hopelijk wel.

Bij cultuurminnaars is dus teleurstelling, maar ook wel veel begrip. Renate Depreter: "Ik heb kaartjes voor nog vier voorstellingen. Maar als het morgen gedaan is, heb ik dit toch wel gehad. Ik duim voor de cultuursector".