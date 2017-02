Deceuninck blaast 80 kaarsjes uit

Alles begon met Benari Deceuninck die knopen, haarkammen en zelfs biljartballen in het nieuwe materiaal plastic produceerde. Al snel volgden andere producten en met zijn zin voor innovatie zag hij onmiddellijk de mogelijkheden in van deze nieuwe stof. Het éénmanszaakje in intussen uitgegroeid tot een wereldspeler in de productie van kunststoframen en bouwproducten.

Bij Deceuninck werken er wereldwijd 3.700 mensen. En in de vestiging in Gits 630. Een bedrijf als Deceuninck staat voortdurend voor nieuwe uitdagingen.