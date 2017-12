In Oostende is het nieuwe decreet ‘Iedereen verdient Vakantie’ voorgesteld.

Nog al te vaak staan er allerlei mogelijke drempels een deugddoende vakantie in de weg. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een financiële drempel, maar even goed om een zorg- of toegankelijkheidsdrempel. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD willen die drempels aanpakken over de volledige vakantieketen en komen met een nieuw voorstel van decreet ‘Iedereen verdient vakantie’.

Het huidige decreet ‘Toerisme voor Allen’ dateert van 2003, en legt het accent vooral op het financiële. Nu wordt er wordt ook een begeleiding op maat en de praktische organisatie van een vakantie voorzien. Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser uit Knokke hamert op een constructieve samenwerking tussen alle partners: “Om elke Vlaming, ongeacht de vakantiedrempel die hij/zij ervaart, het recht op vakantie te garanderen, moet er voldoende specifiek aanbod zijn. Daarvoor hebben we álle toeristische partners nodig. Niet enkel sociaal-toeristische organisaties, maar ook privé-ondernemers die vanuit maatschappelijke bekommernis oog hebben voor klanten met een vakantiedrempel”, weet Coudyser. “Elke organisatie die daar graag haar steentje toe bijdraagt, kan volgens het nieuwe decreet een charter ondertekenen en krijgt dan ook een kwaliteitslabel. Daarmee creëren we een netwerk van partners ten dienste van de vakantieganger.”

Het nieuwe decreet is door Vlaams minister van toerisme Weyts voorgesteld in Vayamundo. Dat is een organisatie die vakanties voor een breed publiek mogelijk maakt.