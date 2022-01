Dedecker: "BK was café zonder bier"

"Het was een BK met mooie winnaars," zegt de Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker. "De koers is Vlaamse kermis, alleen ontbraken de molens hier. Dit was eigenlijk een café zonder bier."

Inderdaad: geen publiek op het BK Veldrijden in Lombardsijde. En toch was dit een goed BK, zegt organisator Christophe Impens van Golazo. "Tevreden dat alles vlekkeloos verlopen is, met mooie kampioenen. Maar anderzijds wel wrang dat je op zo'n mooie dag aan de kust zonder publiek moet organiseren: minder prettig."

En geen publiek, dat laat zich ook voelen in de boekhouding, ook bij een grote speler als Golazo: "Je kan zelf ook rekenen: hier 20.000 toeschouwers die geen inkomticket betalen, niets eten of drinken. Gelukkig hebben de sponsors ons niet in de steek gelaten. En ook de gemeente Middelkerke was heel begripvol.

Maar Middelkerke is dit jaar ook gastheer voor het Belgisch kampioenschap op de weg. En daarvoor is de hoop groot: mét publiek. "Wij hopen op een groot feest op 26 juni," zegt burgemeester Dedecker, "en tegen dan is dat coronabeest ook weg."