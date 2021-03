Dedecker laat Middelkerkse horeca al terrassen installeren

Op economisch vlak zou een langere sluiting van de horeca volgens Dedecker een aderlating betekenen voor de kust. De burgemeester van Middelkerke kondigde aan dat de cafés en restaurants in zijn gemeente deze week wel al hun terrassen mogen installeren. Ook de strandbars mogen van hem opgesteld worden.

Daarna wil hij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en premier Alexander De Croo (Open Vld) uitnodigen om de situatie ter plaatse te bekijken. "Ze kunnen dan zelf zien hoe absurd het is dat mensen op overvolle treinen naar hier mogen komen, als sardientjes op elkaar in de kusttram zitten, mogen uitblazen op een niet-gedesinfecteerde bank, maar vervolgens niet mogen uitblazen op een ontsmette stoel op een terrasje of zetel in een strandbar."

