Dedecker roept op tot opstand

Jean-Marie Dedecker is razend omdat de horeca pas mag openen na de paasvakantie. Het Overlegcomité besliste gisteren dat de horeca terug open mag op 1 mei. Dat is veel te laat volgens de burgemeester van Middelkerke. Dedecker roept zijn collega's op om in te gaan op die beslissing.

Woensdag was er een grote oproep van de kustburgemeesters om tenminste de horecaterrassen en strandbars te mogen openen. Het Overlegcomité had daar geen oren naar, en besliste dat de horeca pas open mag op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Volgens Dedecker is dit puur een politiek spel van de socialisten. Het bevrijden van de bevolking op 1 mei zou zeer symbolisch zijn.

De paasvakantie is traditioneel een topperiode voor de horeca aan de kust. Na het afgelopen dramatische jaar voor deze sector, was opengaan in de paasvakantie een must. De kustburgemeesters beseffen dat er veel volk zal afkomen naar de kust. "Je hebt overal vuilnis en mensen gaan overal naar toilet, maar ondertussen mogen de strandbars niet open in de zuiverste lucht van België”, zegt de burgemeester van Middelkerke.

Dedecker roept de andere kustburgemeesters op om in opstand te komen. “Het is echt genoeg geweest. We moeten tonen dat we ballen aan ons lijf hebben en dat wij het moe zijn om naar de pijpen te dansen van Brussel”.